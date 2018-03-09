Из центра Праги исчезнут велосипедисты

Администрация столичного района Прага 1 с начала апреля намерена закрыть для велосипедистов въезд на свою территорию. Ограничение должно действовать в дневное время с 10 до 17 часов. Как заявляют представители администрации, речь идет об обеспечении безопасности пешеходов.

Граждане, предпочитающие иным видам транспорта велосипед, заявили свой протест. Их не удовлетворяет предложенный районной администрацией «объездной маршрут», который, по мнению «велосипедной общественности» – чрезмерно продолжительный и опасный.