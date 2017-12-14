Из аэропорта в Брно открываются новые рейсы

Аэропорт Брно-Туржаны обнародовал информацию о том, какие рейсы будут доступны пассажирам в ближайшее время. Ожидается, что с марта 2018 года будут открыты новые рейсы в Милан, Рим, Барселону, Брюссель и Львов. Они будут организованы совместно «Южноморавской компанией развития» (Jihomoravská rozvojová společnost) и румынским авиаперевозчиком Blue Air, который предоставит один самолет вместимостью 120 пассажиров. Стоимость проекта оценивается в 120 млн крон (5,4 млн евро) в год.

Международный аэропорт Брно-Туржаны принадлежит Южноморавскому краю и находится в управлении компании Letiště Brno, a.s. Его пропускная способность составляет тысячу пассажиров в час. Годовой пассажиропоток Брно-Туржаны за последние три года снизился почти на 14%.