Из аэропорта в Брно открываются новые рейсы

Тимур Кашапов
14-12-2017
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Аэропорт Брно-Туржаны обнародовал информацию о том, какие рейсы будут доступны пассажирам в ближайшее время. Ожидается, что с марта 2018 года будут открыты новые рейсы в Милан, Рим, Барселону, Брюссель и Львов. Они будут организованы совместно «Южноморавской компанией развития» (Jihomoravská rozvojová společnost) и румынским авиаперевозчиком Blue Air, который предоставит один самолет вместимостью 120 пассажиров. Стоимость проекта оценивается в 120 млн крон (5,4 млн евро) в год.

Международный аэропорт Брно-Туржаны принадлежит Южноморавскому краю и находится в управлении компании Letiště Brno, a.s. Его пропускная способность составляет тысячу пассажиров в час. Годовой пассажиропоток Брно-Туржаны за последние три года снизился почти на 14%.

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