Как сообщает Институт статистики и информации здравоохранения (ÚZIS), в 2016 г. в Чешской Республике было выявлено 517 случаев заражения туберкулезом, треть из которых приходится на иностранных граждан (151), среди них 41 украинец, 21 словак, 21 вьетнамец и 21 румын. Наибольшее число случаев было зафиксировано в Праге. 26 человек от туберкулеза скончались, из них пятеро – в чешской столице. С 1953 г. года в Чехословакии и Чехии прививка от туберкулеза являлась обязательной; в 2010 г. это правило было отменено. В 70% случаев турбекулезом заболевают мужчины в возрасте от 40 до 59 лет.