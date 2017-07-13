Июнь 2017 года стал одним из самых жарких в истории ЧР

Тимур Кашапов
13-07-2017
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Прошлый месяц стал вторым самым жарким июнем в современной истории Чехии (наблюдения в стране ведутся с 1961 года). Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, средняя температура в ЧР в июне достигла 18,2 °C, более высокий показатель был зарегистрирован только в 2003 году – 19,4 °C. Вместе с тем, метеорологи прогнозируют, что температура воздуха в июле окажется ниже климатической нормы.

 
 
 
 
 
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