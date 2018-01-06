Иван Бартош переизбран на должность председателя «Пиратов»

На общереспубликанском съезде Пиратской партии, проходящем в Брно, ее председателем на следующие два года вновь был избран Иван Бартош. Действующий лидер «Пиратов» получил 276 из 293 голосов и стал единственной кандидатурой на этот пост.

Перед началом голосования Бартош обещал, что его фракция «станет конструктивной оппозицией в парламенте страны», а после следующих выборов партия рассчитывает получить больше кресел в правительстве ЧР.

37-летний Иван Бартош является одним из основателей Пиратской партии и являлся ее председателем в 2009-2014 гг. и с 2016 г. На последних парламентских выборах в октябре 2017 г. «Пираты» получили 22 депутатских мандата, став третьей по величине фракцией.