Источники загрязнения воздуха в Чехии – локальные системы отопления, транспорт и промышленность

Антон Каймаков
13-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Как заявили представители Министерства по вопросам охраны окружающей среды, «львиная доля» загрязнения атмосферы в Чехии приходится на транспорт, промышленность и локальные системы отопления. Часть вредных эмиссий приходит из сопредельных государств. В первую очередь это касается моравских регионов, соседствующих с Польшей.

Чехии не удается выполнять все лимиты по уровню загрязнения, установленные ЕС. Однако, несмотря на это, ситуация, учитывая исходное положение, которое было одним из худших в Европе, постепенно улучшается.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 