Источники загрязнения воздуха в Чехии – локальные системы отопления, транспорт и промышленность

Как заявили представители Министерства по вопросам охраны окружающей среды, «львиная доля» загрязнения атмосферы в Чехии приходится на транспорт, промышленность и локальные системы отопления. Часть вредных эмиссий приходит из сопредельных государств. В первую очередь это касается моравских регионов, соседствующих с Польшей.

Чехии не удается выполнять все лимиты по уровню загрязнения, установленные ЕС. Однако, несмотря на это, ситуация, учитывая исходное положение, которое было одним из худших в Европе, постепенно улучшается.