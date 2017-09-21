Исследование: существует риск увеличения дефицита системы медицинского страхования ЧР

Тимур Кашапов
21-09-2017
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Ученые из Высшей школы экономики в Праге опубликовали результаты исследования, посвященного нынешнему состоянию системы медицинского страхования в Чехии. Как выяснили специалисты, 2017 год может стать последним, когда доходы и расходы системы находятся примерно на одном уровне: в 2018 году ожидается увеличение расходов на 5,9%, а доходов – на 4,9%. В условиях экономического спада подобная ситуация грозит резким увеличением дефицита, финансировать который придется из госбюджета страны.

«Несмотря на то, в Чешской Республике в настоящее время низкая безработица, а экономика переживает бум, система общественного медицинского страхования не генерирует резервов. В то же время динамично растут расходы, что ставит под вопрос устойчивость нынешней системы финансирования здравоохранения в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - пояснил один из авторов исследования Штепан Кршечек.

 
 
 
 
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