Исследование: Чехам живется на «4»

«Хорошим» уровень жизни своих семей считает 51% участников опроса, проведенного в сентябре Центром исследования общественного мнения. Из этого числа 8% уверены, что жизненный уровень является «очень хорошим», а 43% его оценивают, как «скорее хорошим». 12% уверены, что живут плохо.

Экономическая ситуация чешского государства 40% респондентов оценена на «4», одновременно 20% уверены, что она плохая.

Степень удовлетворенности собственным уровнем жизни и состоянием экономики государства растет у респондентов соответственно увеличению их доходов и отвечает уровню полученного образования. Чем выше уровень образования и достигнутая служебная позиция, тем лучше и оценка уровня жизни.