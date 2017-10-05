Иржи Гудлер устроил дебош в самолете

Тимур Кашапов
05-10-2017
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Инцидент произошел в самолете, следовавшем по рейсу Нью-Йорк Прага. По свидетельствам очевидцев, знаменитый чешский хоккеист Иржи Гудлер угрожал убить стюарда и требовал кокаина. «Мы думали, что он хотел пить, и налили ему кока-колы, но он сказал, что хотел коки в виде белого порошка, и на английском употребил слово «кокаин», – заявил один из членов экипажа.

Сам Гудлер не считает себя виновным. Он признался, что не любит летать и выпил шампанского при посадке в самолет и назвал произошедшее «маленьким инцидентом». По сообщениям агента хоккеиста Петра Свободы, Гудлера в последние несколько сезонов мучили сильные головные боли, источники которых не поддавались диагностированию.

 
 
 
 
 
 
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