Иржи Фишер станет генеральным менеджером сборной Чехии

Новым генеральным менеджером сборной Чехии будет назначен Иржи Фишер, который сменит на этом посту Милана Гниличку. Бывший защитник «Детройта» и «Либереца» ранее исполнял обязанности скаута национальной команды по Северной Америке.

Фишер начал хоккейную карьеру в 1997 году. В 1998-м он был выбран на драфте НХЛ под общим 25-м номером командой «Детройт Ред Уингз». В Национальной хоккейной лиге защитник провел 343 матча, в том числе 38 игр в плей-офф. Выступал за сборную Чехии, в составе которой стал чемпионом мира 2005 года. Осенью 2005 года у Фишера во время матча остановилось сердце, хоккеиста удалось спасти, но спустя полгода он объявил о завершении карьеры.