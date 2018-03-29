Иржи Фишер станет генеральным менеджером сборной Чехии

Тимур Кашапов
29-03-2018
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Новым генеральным менеджером сборной Чехии будет назначен Иржи Фишер, который сменит на этом посту Милана Гниличку. Бывший защитник «Детройта» и «Либереца» ранее исполнял обязанности скаута национальной команды по Северной Америке.

Фишер начал хоккейную карьеру в 1997 году. В 1998-м он был выбран на драфте НХЛ под общим 25-м номером командой «Детройт Ред Уингз». В Национальной хоккейной лиге защитник провел 343 матча, в том числе 38 игр в плей-офф. Выступал за сборную Чехии, в составе которой стал чемпионом мира 2005 года. Осенью 2005 года у Фишера во время матча остановилось сердце, хоккеиста удалось спасти, но спустя полгода он объявил о завершении карьеры.

 
 
 
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