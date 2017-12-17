Инженерная ассоциация предупреждает: В аварийном состоянии находится 128 мостов

Антон Каймаков
17-12-2017
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Чешская ассоциация инженеров-консультантов заявляет о том, что в чешской строительной системе скрыто большое количество ошибок, которые в результате приводят к авариям, подобным недавнему обрушению пешеходного моста через реку Влтаву в районе Троя. Системные ошибки, подчеркивает Ассоциация, накапливались в течение последних 70 лет. Наиболее серьезной проблемой, считают представители профессионального объединения, являются недостаточные вложения в содержание объектов и своевременный текущий ремонт.

Президент Чешской ассоциации инженеров-консультантов Мартин Зуштик, предоставивший интервью серверу iDNES.cz, считает, что в стране найдется большое количество объектов, которые из-за отсутствия надлежащих вложений оказались в плохом техническом состоянии. По словам Мартина Зуштика, например, мостов в аварийном состоянии на сегодняшний день в Чехии — 128, в очень плохом состоянии — 847, а в плохом — 2567.

Союз мостостроителей Чешской Республики приводит несколько иные числа. По мнению специалистов этой организации, в аварийном состоянии находится 108 мостов, а в очень плохом — 827 мостов.

Антон Каймаков
17-12-2017
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