Инвестирование в Чехии

Ирина Ручкина
15-07-2018
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Наиболее стабильными альтернативными инвестициями в Чехии являются золото и другие драгоценные металлы. Инвестициям в драгметаллы отдает предпочтение 48% опрошенных. Далее с большим отрывом следуют произведения искусства (11%), антиквариат (9%) и криптовалюта (5%). Данные являются результатом опроса, проведенного в июне текущего года компанией NMS Market Research для Golden Gate.

Более 50% населения Чехии стараются откладывать деньги, но инвестировать опасаются, признавая, что делать этого не умеют и боятся попробовать.

 
 
 
 
 
 
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