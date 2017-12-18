Инвестиции в горнолыжные центры – 2 миллиарда крон

Владельцы чешских горнолыжных центров за последние 5 лет осуществили инвестиции в объеме 2 миллиардов крон (более 78 миллионов евро). В стране в настоящее время действует 110 лыжных фуникулеров, 1279 подъемников для взрослых и 79 детских.

Многие фуникулеры оборудованы сиденьями с подогревом, в кабинах действует wi-fi, расширены были площадки станций для посадки лыжников. Завершился, однако, период быстрого нарастания общего количества горнолыжных подъемников, так как прекратился поток дотационных средств из фондов ЕС, предназначавшийся на эти цели.