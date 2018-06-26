Инвестиции чешских и иностранных компаний в ЧР достигнут 65 млрд крон

Более 65 млрд крон (2,5 млрд евро) планируют инвестировать в экономику страны чешские и иностранные компании. Каждый третий из 106 инвестиционных проектов, появившихся при посредничестве CzechInvest, относится к области высоких технологий и связан с научно-исследовательской деятельностью.

На первом месте среди иностранных инвесторов в Чехии – компании из Германии, планируемый объем инвестиций которых составит 23,8 млрд крон (920 млн евро). На втором месте США – 2,6 млрд крон (102 млн евро), на треьтем Япония – 4 млрд крон (157 млн евро).

Наиболее популярными у инвесторов регионами являются Южно-Моравский и Устецкий края и Центральная Чехия. Среди областей для инвестиций лидирует металлургическая и металлообрабатывающая промышленность, производство транспортных средств и разработка компьютерных программ.