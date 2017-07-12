Интерпол отказал Азербайджану в объявлении чешского евродепутата Яромира Штетины в международный розыск

Ольга Васинкевич
12-07-2017
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Интерпол ответил отказом на требование Азербайджана объявить чешского евродепутата Яромира Штетину в международный розыск. Об этом сообщает в пресс-релизе Европейская народная партия, членом клуба которой является Штетина. Лионское отделение Интерпола также обратилось с требованием к странам-членам, чтобы они устранили требование из своих национальных баз данных и не руководствовались им. Органы в Баку обвинили Яромира Штетину после его февральского визита в Нагорный Карабах в нарушении азербайджанских законов. Совместно с евродепутатами из Люксембурга и Кипра он посетил Карабах в день проведения местного референдума, на котором было принято решение о принятии новой Конституции. В нее входит положение об ограничении полномочий президента и переименовании данной территории в Республику Арцах – староармянское название Нагорного Карабаха. «Не поддерживать в этом конфликте Нагорный Карабах означает выражать согласие с национальной политикой на Кавказе, которую практиковал Сталин», - подчеркнул Штетина. По его словам, выдача ордера на арест трех евродепутатов имела целью запугать сотни международных специалистов, которые в настоящее время работают в Карабахе.

Ольга Васинкевич
12-07-2017
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