Съемочные группы со всех концов мира могут отныне воспользоваться новыми кинопавильонами, строительство которых потребовало суммы в размере 160 миллионов крон (6,2 евро). Кинопавильоны расположены в пражском районе Летняны. Чешскому информагентству ЧТК это сообщила Симона Aнделова, представитель компании Prague Studios.

Интерес со стороны зарубежных кинопродюсеров к Чехии растет. «Летнянские кинопавильоны заняты вплоть до конца 2019 года. В большинстве случаев там снимают киноленты а телесериалы. Сейчас завершаются съемки второй серии экшен-сериала Lore», – сообщил директор Prague Studios Индржих Гуттнер.