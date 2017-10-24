Интерес компании EMH к добыче лития в Чешской Республике сохраняется

Тимур Кашапов
24-10-2017
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Интерес австралийской компании European Metals Holdings (EMH) к добыче лития в Чехии сохраняется. Компания намерена вести переговоры с новым правительством, подтвердил генеральный директор EMH Кейт Кофлан на пресс-конференции в Праге.

По его словам, компания планирует выполнить свои обязательства в рамках меморандума, который подписала EMH в начале октября с Министерством промышленности. Ранее австралийская фирма обсудила вопрос добычи лития с предприятием Palivový kombinát Ústí. Также ведутся переговоры с государственным предприятием Diamo.

 
 
 
 
 
 
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