Жители Китая проявляют огромный интерес к туристическим визам в Чешскую Республику. Количество желающих получить визу столь велико, что чешский МИД планирует в ближайшее время открыть три новых визовых центра. В настоящее время в КНР уже работает 11 центров по выдаче виз. Еще пять-шесть лет назад по всему Китаю выдавалось примерно 13-14 тысяч чешских краткосрочных виз. В текущем году ожидается, что их будет выставлено более ста тысяч. Решение о выдаче или невыдаче визы принимается чешскими органами.