Инспекция закрыла 129 магазинов и ресторанов из-за несоблюдения гигиены

Ольга Васинкевич
14-10-2017
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Владельцы магазинов продуктов питания и ресторанов по-прежнему не соблюдают свои обязанности в том, что касается соблюдения гигиены. Из-за этого в 2017 году Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция закрыла 129 мест. Об этом сообщил в пресс-релизе пресс-секретарь инспекции Павел Копршива. В минувшем году было закрыто 174 места.

Хуже всего ситуация обстоит в продовольственных магазинах. 44% закрытых мест составляют рестораны и другие места общественного питания, а оставшиеся 56% приходятся на магазины, производство продуктов питания и Интернет-магазины.

Часто владельцы не могут обеспечить сохранность продуктов и их защиту от вредителей. Часто была обнаружена плесень, помет грызунов и насекомые, а также слои жира и пыли на местах, соприкасающихся с продуктами.

 
 
 
 
 
 
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