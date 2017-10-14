Инспекция закрыла 129 магазинов и ресторанов из-за несоблюдения гигиены

Владельцы магазинов продуктов питания и ресторанов по-прежнему не соблюдают свои обязанности в том, что касается соблюдения гигиены. Из-за этого в 2017 году Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция закрыла 129 мест. Об этом сообщил в пресс-релизе пресс-секретарь инспекции Павел Копршива. В минувшем году было закрыто 174 места.

Хуже всего ситуация обстоит в продовольственных магазинах. 44% закрытых мест составляют рестораны и другие места общественного питания, а оставшиеся 56% приходятся на магазины, производство продуктов питания и Интернет-магазины.

Часто владельцы не могут обеспечить сохранность продуктов и их защиту от вредителей. Часто была обнаружена плесень, помет грызунов и насекомые, а также слои жира и пыли на местах, соприкасающихся с продуктами.