Иностранка заплатила за небольшую поездку в пражском такси более 6000 крон

Катерина Айзпурвит
16-07-2017
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Пражский таксист заставил заплатить иностранку, которую отвез из центра в район Прага-4, сумму более 6000 крон (230 евро). Обычная такса за поездку на такое расстояние (14 км), составляет менее 500 крон (18 евро). При этом изначально 45-летний таксист требовал с пассажирки 480 евро. Поскольку такой суммы наличными у нее не оказалось, он отвез иностранку к банкомату, где она сняла 3000 крон (113 евро). В общей сложности водитель получил 5000 крон и 50 евро. Туристка, потребовавшая с водителя чек, заподозрила обман и сообщила о произошедшем в ресепшн отеля. Полиция задержала таксиста, который уже был замечен в совершении подобных правонарушений.

 
 
 
 
 
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