Инфляция в Чехии – максимальная с 2012 года

Темпы роста потребительских цен в Чехии в октябре незначительно увеличились, о чем свидетельствуют данные из Чешского статистического управления. «По состоянию на 9 ноября, инфляция в годовом выражении составила 2,9%. Цены на товары выросли на 2,3%, на услуги – на 3,2%. В месячном исчислении потребительские цены в октябре выросли на 0,2%», - говорится в отчете ЧСУ.

Локомотивом роста цен вновь стали продукты питания. Больше всего подорожало масло – на 50,7%, молоко и хлебо-булочные изделия. Вновь повысился и размер средней арендной платы по стране и достиг 3%.