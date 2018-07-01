Индивидуальные предприниматели лидируют по продолжительности нахождения на больничном

Чешские индивидуальные предприниматели практически не оформляют больничных листов в связи с легкими заболеваниями, подобных ОРЗ. Прервать работу их заставляет лишь более серьезные заболевания, например, травмы, не позволяющие нарушать постельный режим. Этим обусловлена средняя общая продолжительность нахождения «на больничном».

По данным Чешского статистического управления, граждане, работающие по стандартному трудовому договору, ежегодно болеют по 40 дней. Индивидуальные предприниматели вынужденно прерывают свой трудовой процесс на 108 дней. Количество оформленных больничных листов среди индивидуальных предпринимателей за 2017 год вросло на 4,5% и составило 1,7 миллиона.