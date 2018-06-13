Индекс качества жизни в ЧР: лучше всего живется в городке Ржичаны

Где в Чехии жить хорошо? По результатам исследования компании Deloitte, таким местом является городок Ржичаны, Прага – на втором месте. При составлении так называемого индекса качества жизни, принимались во внимание данные о здоровье жителей, о состоянии окружающей среды, о доступности и спектре предоставляемых услуг, а также об уровне зарплат в каждом из 200 рассматриваемых населенных пунктов.

Хорошие результаты показали и другие города и деревни в Центральной Чехии, например Черношице, а также Брно и многие населенные пункты на юге страны.

Хуже всего живется жителям Моравскосилезского и Устецкого краев. Худшие показатели зафиксированы в Орловой рядом с городом Карвина.