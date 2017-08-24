Индекс доверия к экономике ЧР повысился

Индекс доверия предпринимателей и потребителей к чешской экономике в августе оказался самым высоким с января текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на один процентный пункт и достиг 98,7 пунктов, в годовом сравнении индекс повысился почти на 4 пункта. Такие данные опубликовало Чешское статистическое управление (ЧСУ). Вместе с тем, по данным ведомства, население ЧР в августе направило больше денег на сбережения, чем на потребление, в связи с опасениями относительно роста цен. «Опрос среди потребителей также показал, что количество жителей Чешской Республики, которые ожидают ухудшения общей экономической обстановки в стране и негативных изменений собственной финансовой ситуации в ближайшие 12 месяцев, по сравнению с июлем 2017 года не изменилось», - подчеркнули в ЧСУ.