Индекс доверия к чешской экономике в феврале 2018 г. – самый высокий за последние 10 лет

Индекс доверия к чешской экономике после незначительного снижения в январе в феврале вырос на 0,4 пункта до 99,9. Это является самым высоким показателем с мая 2008 года, когда был достигнут уровень в 100,2 пункта.

Индекс доверия предпринимателей к отечественной экономике в феврале по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,6 пункта до уровня 97,5, а потребителей, наоборот, сократился на 0,3 пункта до 112. Данные опубликовало Чешское статистическое управление. В межгодовом сопоставлении индекс текущих экономических ожиданий со стороны бизнесменов и потребителей является более оптимистичным.