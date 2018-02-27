Индекс доверия к чешской экономике в феврале 2018 г. – самый высокий за последние 10 лет

Лорета Вашкова
27-02-2018 oбновлено
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Индекс доверия к чешской экономике после незначительного снижения в январе в феврале вырос на 0,4 пункта до 99,9. Это является самым высоким показателем с мая 2008 года, когда был достигнут уровень в 100,2 пункта.

Индекс доверия предпринимателей к отечественной экономике в феврале по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,6 пункта до уровня 97,5, а потребителей, наоборот, сократился на 0,3 пункта до 112. Данные опубликовало Чешское статистическое управление. В межгодовом сопоставлении индекс текущих экономических ожиданий со стороны бизнесменов и потребителей является более оптимистичным.

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