Imoba вернула спорную дотацию на Гнездо аиста в размере 50 млн

Лорета Вашкова
29-06-2018
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Общество Imoba, входящее в состав холдинга Agrofert, вернуло дотацию в размере 50 миллионов крон, предоставленную на строительство агрофермы «Гнездо аиста» в Бенешовской области. Об этом в пресс-релизе сообщил директор управления местного совета Региональной программы (ROP) Центральной Чехии Камил Муня.

В связи с использованием данных субсидий было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого является премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие лица, подозреваемые в махинациях с евродотациями, в том числе родственники премьера. Возвращение спорной суммы, как предполагается, не должно оказать влияния на рассмотрение дела.

По словам представителей Imoba, решение о возвращении денег было принято ими из соображений, что «надеяться на независимый процесс порядка судебного разбирательства данного дела в ближайшее время нельзя».

 
 
 
 
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