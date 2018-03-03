Иммунотерапия продлевает жизнь пациeнтам с меланомой в восемь раз

Лорета Вашкова
03-03-2018
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Пациенты с раком легких в Чехии вскоре получат возможность использовать в борьбе с заболеванием иммунотерапию, также известную как биологическая терапия. Данный вид лечения уже несколько лет тоже приносит неоценимую пользу людям, страдающим от меланомы.

Метод лечения основан на применении высокоселективных препаратов, стимулирующих иммунную систему для эффективной борьбы с раком, благодаря чему пациенты с меланомой после лечения могут прожить не несколько месяцев, а еще два года. Четверть пациентов, однако, имеет шанс прожить здоровыми еще 10 лет. С февраля нынешнего года иммунотерапия стала более доступной для чешских пациентов, так как препараты оплачиваются за счет обязательной медицинской страховки. Курс лечения посредством иммунотерапии для одного человека стоит в год 1 - 1,2 млн крон (примерно 47 500 евро).

В настоящее время в Чехии зарегистрировано около 500 пациентов, страдающих от рака кожи и проходящих курс иммунотерапии, и более полумиллиона тех, кто борется с каким-либо онкологическим заболеванием. Число новых пациентов ежегодно возрастает на 86 тысяч.

Лорета Вашкова
03-03-2018
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