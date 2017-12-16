Игровые автоматы исчезнут из пивных

С нового года из чешских пивных и баров исчезнут игровые автоматы и терминалы. Эксплуатация подобного рода техники, позволяющей осуществлять ставки, будет возможно только в стенах казино и специальных игорных заведений. Любители азартных игр уже не смогут осуществлять ставки анонимно. Каждый игрок будет обязан зарегистрироваться.

В настоящее время в 10-миллионной Чехии эксплуатируется 50 тысяч легальных автоматов и терминалов, позволяющих играть в различные азартные игры. По данным специалистов, еще несколько тысяч таких автоматов эксплуатируется нелегально.