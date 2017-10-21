Идет подсчет голосов избирателей

По актуальным данным, на момент подсчета лишь 1% голосов, уровень участия избирателей составляет 59,45%. Для сравнения, в 2013 году в парламентских выборах приняло участие 59,48% избирателей.

По предварительным прогнозам, а актуально, например, собственные предположения опубликовали – телеканал Nova, сервер iDnes.cz, а также Чешское Радио, составившее свой рейтинг согласно опросу читателей собственного информационного сервера. Лидерство приписывается политическому движению ANO, принимающему участие в работе нынешнего кабинета министров Чехии. Прохождение в Палату депутатам также прогнозируется коммунистам, партии Свобода и прямая демократия, социал-демократам (ныне правящая коалиция), гражданским демократам, Пиратской партии, христианским демократам (ныне правящая коалиция) и, возможно, ТОР 09.