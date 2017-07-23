И в этом году Прага прибегла к «живым газонокосилкам»

Лорета Вашкова
23-07-2017
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И в нынешнем году на охраняемых природных территориях чешской столицы пасутся стада овец, коз и телят. Увидеть сельскохозяйственных животных можно будет примерно до конца октября, - например, в заповедниках Прокопской и Шарецкой долин (Дивока Шарка), в Чимицкой долине и на других местах, где смешанные стада овец и коз используются в труднодоступных для техники местностях или размокшей территории вместо газонокосилки. Об этом ČTK рассказал пресс-секретарь пражского муниципалитета Вит Хофман. Выпас на заповедных территориях Праги возобновился в 2000 году именно по инициативе администрации города. Выгон скота является наиболее экологичным способом восстановления естественной флоры упоминаемых мест. Прага оплачивает транспортировку животных, их ветеринарное обслуживание и зарплату пастуху.

 
 
 
 
 
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