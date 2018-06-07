Hyundai запустил производство обновленной модели Tucson в Ношовице

Автопроизводитель Hyundai запустил серийное производство обновленной модели Tucson на заводе в Ношовице. Hyundai решил в новом поколении Tucson превратить классический кроссовер в компактный спортивный кроссовер, обновив при этом экстерьер и интерьер, а также линейку двигателей, сообщил информагентству ČTK пресс-секретарь Hyundai Петр Ванек.

Hyundai Tucson является самой продаваемой моделью корейской компании в Европе в истории. Ее производство началось в июне 2015 года, в общей сложности на чешском предприятии марки было собрано почти 700 тыс. автомобилей. Мощность завода составляет 350 тыс. автомобилей, 65 процентов из которых – модели Tucson.