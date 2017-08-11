В ночь на 11 августа на территории Моравии прошли сильные грозы, сопровождавшиеся штормовым ветром. По данным Чешского гидрометеорологического центра, через территорию Чешской Республики прошло сразу два грозовых фронта. Пожарные команды убирали деревья, упавшие на шоссейные дороги и линии электропередач. В результате падения деревьев на время было прервано движение по трем региональным шоссейным дорогам в Оломоуцком крае. По сообщению Чешских железных дорог, утром было остановлено движение поездов между населенными пунктами Ганушовице и Старе Место; пассажиры доставлялись к месту назначения автобусами. Из-за перебоев подачи электричества около часа не функционировало железнодорожное сообщение в районе Ческа Тршебова, что привело к опозданию десятков поездов, направлявшихся в Прагу.