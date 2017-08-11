В ночь на 11 августа на территории Моравии прошли сильные грозы, сопровождавшиеся штормовым ветром. Пожарные команды убирали деревья, упавшие на шоссейные дороги и линии электропередач. В результате падения деревьев на время было прервано движение по трем региональным шоссейным дорогам в Оломоуцком крае. По сообщению Чешских железных дорог утром было остановлено движение поездов между населенными пунктами Ганушовице и Старе Место; пассажиры доставлялись к месту назначения автобусами. Из-за перебоев подачи электричества около часа не функционировало железнодорожное сообщение в районе Ческа Требова, что привело к опозданию десятков поездов, направлявшихся в Прагу.