Greenpeace вынужден платить

Ирина Ручкина
20-06-2018
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В решении по делу о порче имущества электростанции в городе Хвалетице пятеро активистов активистов движения Greenpeace вынуждены возместить ущерб в размере 407,780 крон (15 799 евро). Именно в эту сумму оценила повреждение охладительной башни фирма, проводившая ремонтные работы.

Напомним, что группа из 11 активистов 3 октября 2016 оккупировала охладительную башню, вывесив на ней транспаранты. Активисты покинули башню лишь двумя днями позже.

 
 
 
 
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