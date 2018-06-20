Greenpeace вынужден платить

В решении по делу о порче имущества электростанции в городе Хвалетице пятеро активистов активистов движения Greenpeace вынуждены возместить ущерб в размере 407,780 крон (15 799 евро). Именно в эту сумму оценила повреждение охладительной башни фирма, проводившая ремонтные работы.

Напомним, что группа из 11 активистов 3 октября 2016 оккупировала охладительную башню, вывесив на ней транспаранты. Активисты покинули башню лишь двумя днями позже.