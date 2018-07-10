Гражданские демократы входят в роль «жесткой оппозиции»

Антон Каймаков
10-07-2018
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Прокоммунистическим назвал новый кабинет министров премьера Андрея Бабиша председатель парламентской Гражданской демократической партии Петр Фиала. Вотум доверия правительству, согласно договоренности, обеспечит Коммунистическая партия Чехии и Моравии.

По словам Петра Фиалы, его партия намерена взять на себя роль жесткой оппозиции и представлять собой альтернативу по отношению к правящему кабинету. Он также подчеркнул, что гражданские демократы уже не намерены «автоматически» голосовать в поддержку правительства, когда речь пойдет о вопросах внешней политики и безопасности государства.

 
 
 
 
 
 
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