Гражданские демократы входят в роль «жесткой оппозиции»

Прокоммунистическим назвал новый кабинет министров премьера Андрея Бабиша председатель парламентской Гражданской демократической партии Петр Фиала. Вотум доверия правительству, согласно договоренности, обеспечит Коммунистическая партия Чехии и Моравии.

По словам Петра Фиалы, его партия намерена взять на себя роль жесткой оппозиции и представлять собой альтернативу по отношению к правящему кабинету. Он также подчеркнул, что гражданские демократы уже не намерены «автоматически» голосовать в поддержку правительства, когда речь пойдет о вопросах внешней политики и безопасности государства.