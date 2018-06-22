Гражданские демократы, «пираты» и TOP-09 критикуют выдвижение Татьяны Малой на пост министра юстиции

Катерина Айзпурвит
22-06-2018
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Гражданские демократы, «пираты» и TOP-09 критикуют выдвижение кандидатом на пост министра юстиции депутата Татьяны Малой от движения ANO, напоминая ее заявление о возможности отсрочки начала уголовного дела в отношении премьера Андрея Бабиша до окончания работы парламента нового созыва. Председатель TOP-09 напомнил, что Татьяна Мала является совладелицей компании по оказанию услуг по банкротству и ее новая должность станет конфликтом интересов.

Христианские демократы, со своей стороны, считают более серьезной проблемой, чем выбор министра, уголовное расследование в отношении премьера по подозрению в злоупотреблении евродотациями.

 
 
 
 
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