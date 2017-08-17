Гражданские демократы опубликовали условия, на которых готовы войти в правительство

Катерина Айзпурвит
17-08-2017
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Партия гражданских демократов представила список из 12 условий, на которых они готовы войти в правительство после осенних парламентских выборов. Среди них: снижение налогов для работников предприятий, снижение отчислений на социальное страхование для индивидуальных предпринимателей, отмена обязательного электронного учета выручки (EET), отказ от квот на прием мигрантов, повышение расходов на оборону и др.

Председатель партии Петр Фиала заявил, что если возможные партнеры по коалиции не пойдут навстречу выдвинутым условиям, гражданские демократы откажутся от участия в формировании кабинета.

 
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