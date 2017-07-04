Доверие к президенту Чешской Республики после значительного провала в мае, в июне вновь выросло. Главе государства в июне, таким образом, доверяло 48% опрошенных, что выше на 7% по сравнению с маем. Значительное снижение доверия между апрелем и маем (на 14%) было связано с правительственным кризисом. Аналогично обстоит ситуация и с доверием правительству. Провал между апрелем и маем составил 17%, в июне доверие выросло с 23 до 26%. В мае правительству не доверял 71% населения. Такие результаты опроса обнародовал во вторник Центр по изучению общественного мнения (CVVM). Входе исследования также удалось выяснить, что общей политической ситуацией в стране было в июне удовлетворено 12% граждан. Доля людей, не довольных ситуацией, уменьшилась с майских 67% до 59% в июне.