С июля 2018 года чехи смогут использовать для общения с учреждениями Портал гражданина. Так, например, через Интернет можно будет получить справку о несудимости, узнать количество штрафных баллов для водителей, а также, какие финансовые обязательства имеют люди по отношению к государству. Одним словом, с помощью портала граждане смогут получить ряд документов, ради которых ранее им пришлось бы посетить определенное учреждение. Для доступа на портал будет необходимо новое удостоверение лично сти с чипом, которое будет выдаваться с июля 2018 года. Удостоверения с чипом, которые выдаются в настоящее время, использовать будет нельзя из-за отличного формата чипов. Помимо прочего, система будет обращать внимание пользователя на окончание срока действия документов.