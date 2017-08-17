Сенат одобрил поправку к закону, согласно которой судебные исполнители получают право отбирать водительские удостоверения у граждан, которые не платят алименты своим детям-студентам в возрасте до 26 лет. Согласно действующему закону, водительские права могут быть отобраны только у тех, кто уклоняется от выплаты алиментов на несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

Согласно чешским законам, родитель обязан выплачивать алименты своему ребенку в годы его обучения в вузе, и, по мнению законодателей, поправка устраняет дискриминацию по возрасту. Принятое решение критиковал бывший министр по правам человека Иржи Динстбир, указавший, что отсутствие водительского удостоверения может создать проблемы тем, кто добирается на место работы на автомобиле.

Поправка передана на подпись президенту ЧР.