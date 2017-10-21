Граждане Чехии выбрали новый состав Палаты депутатов

Антон Каймаков
21-10-2017 oбновлено
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В Чешской Республике завершились парламентские выборы, в которых приняло участие 31 партия и политическое движение. По предварительным прогнозам, депутатские мандаты, которых всего 200, будут распределены, как минимум, между 8 партиями. Согласно информации, поступавшей с отдельных избирательных участков, в выборах в 2017 году, предположительно, приняло участие более 60% граждан, имеющих право голоса. Парламентские выборы 2017 политиками и экспертами оценивались, как борьбу за будущий характер демократии в стране и направление развития Чехии, как состязание между «традиционными» и «протестными» партиями.

 
 
 
 
 
 
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