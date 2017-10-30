Граждане Чехии не испытывают доверия к политическим партиям

Согласно опросу, проведенному Чешским центром исследования общественного мнения (CVVM), большая часть чешского общества воспринимает деятельность политических партий с недоверием и скепсисом.

Около 75% респондентов признались, что интересуются политическими партиями только в период выборов. Они также оценивают их как «коррумпированные». Граждане считают, что партии «разделяют общество» и «руководствуются исключительно собственной выгодой и интересами своих членов». При этом, по данным CVVM, за последний год отношение к политическим партиям ухудшилось.

Кроме того, 72% опрошенных уверено, что, несмотря на критику, которой обмениваются политические оппоненты, в действительности все партии одинаковы. Лишь чуть более половины респондентов согласилось с тем, что политические партии нужны для отстаивания интересов различных групп населения и социальных классов, и что без партий демократия не могла бы нормально функционировать.