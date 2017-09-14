Grandi Stazioni требует выплаты компенсации в размере 1,2 млрд крон

Тимур Кашапов
14-09-2017
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Итальянский девелопер Grandi Stazioni подал в суд на «Чешские железные дороги» (České dráhy) и Министерство финансов Чехии за досрочное расторжение контракта аренды главного железнодорожного вокзала в Праге. По данным издания Lidové noviny, компания требует выплаты компенсации в размере 1,2 млрд крон за упущенную прибыль.

30-летний договор об аренде Главного вокзала с Grandi Stazioni был расторгнут в октябре 2016 года после неоднократного нарушения сроков реконструкции станции. Ранее чешская сторона отклонила просьбу итальянской компании о переносе сроков еще на два года и обязалась выплатить 565 млн крон в качестве компенсации за уже вложенные в реконструкцию объекта средства. Отметим, что компания Grandi Stazioni входит в группу Ferrovie dello Stato, которая управляет 13 крупнейшими вокзалами Италии.

 
 
 
 
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