Grandi Stazioni требует выплаты компенсации в размере 1,2 млрд крон

Итальянский девелопер Grandi Stazioni подал в суд на «Чешские железные дороги» (České dráhy) и Министерство финансов Чехии за досрочное расторжение контракта аренды главного железнодорожного вокзала в Праге. По данным издания Lidové noviny, компания требует выплаты компенсации в размере 1,2 млрд крон за упущенную прибыль.

30-летний договор об аренде Главного вокзала с Grandi Stazioni был расторгнут в октябре 2016 года после неоднократного нарушения сроков реконструкции станции. Ранее чешская сторона отклонила просьбу итальянской компании о переносе сроков еще на два года и обязалась выплатить 565 млн крон в качестве компенсации за уже вложенные в реконструкцию объекта средства. Отметим, что компания Grandi Stazioni входит в группу Ferrovie dello Stato, которая управляет 13 крупнейшими вокзалами Италии.