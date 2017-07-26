В течение ближайших нескольких недель чешское государство выкупит у владельцев свиноферму, которая была в городке Леты-у-Писка построена на месте, где в период Второй мировой войны находился цыганский концентрационный лагерь. Об этом заявил министр культуры Чехии Даниэль Герман во время интервью для Чешского телевидения. Лагерь в Летах-у-Писка был построен нацистами в 1940 году и изначально являлся трудовым. Позже он был превращен в концлагерь для цыган. До 1943 года через данный лагерь прошло 1308 человек, 327 из них погибли, а более 500 человек были перевезены в Освенцим. Рядом со свинофермой, располагающейся на месте концлагеря, с 2010 года стоит памятник жертвам цыганского Холокоста. Предпринятые до сих пор попытки выкупить и снести свинарник, являющийся частной собственностью, чтобы превратить его территорию в мемориальное место, успеха не принесли. Против сноса свинофермы выступает, например, чешский президент Милош Земан, который заявил, что он «против ликвидации процветающего предприятия». За то, что на месте гибели цыган стоит свинарник Чехию критикуют, как отечественные, так и целый ряд международных организаций. Отстранить свиноферму с мемориального места Чехию неоднократно призывал и Европейский парламент.