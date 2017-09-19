Государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи хотят видеть в Праге

Лорета Вашкова
19-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Государственный советник Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира 1991г. Аун Сан Су Чжи в октябре, возможно, посетит Прагу. Во вторник об этом сообщил портал Aktuálně.cz. По информации сервера, Су Чжи примут президент и премьер-министр Чешской Республики.

Как сообщила Канцелярия Сената, на 11 октября также запланирована встреча диссидентки, которая провела по разным обвинениям под домашним арестом в общей сложности 15 лет, с председателем верхней палаты парламента Миланом Штехом. Визит Аун Сан Су Чжи в Чешскую Республику планируется на протяжении достаточно длительного времени, информирует ČTK со ссылкой на дипломатические источники.

В 2013 году Су Чжи приняла участие в пражской конференции Forum 2000, связанной с моральным наследием Вацлава Гавела. Именно Гавел выдвинул Су Чжи на соискание Нобелевской премии.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 