Государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи хотят видеть в Праге

Государственный советник Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира 1991г. Аун Сан Су Чжи в октябре, возможно, посетит Прагу. Во вторник об этом сообщил портал Aktuálně.cz. По информации сервера, Су Чжи примут президент и премьер-министр Чешской Республики.

Как сообщила Канцелярия Сената, на 11 октября также запланирована встреча диссидентки, которая провела по разным обвинениям под домашним арестом в общей сложности 15 лет, с председателем верхней палаты парламента Миланом Штехом. Визит Аун Сан Су Чжи в Чешскую Республику планируется на протяжении достаточно длительного времени, информирует ČTK со ссылкой на дипломатические источники.

В 2013 году Су Чжи приняла участие в пражской конференции Forum 2000, связанной с моральным наследием Вацлава Гавела. Именно Гавел выдвинул Су Чжи на соискание Нобелевской премии.