После проходящей реконструкции Государственная опера предстанет перед гостями в новом, модернизированном виде. В настоящее время детали интерьера находятся в руках реставраторов. Одной из самых необычных новинок, которые ожидают зрителей после открытия в 2019 году, являются кресла с экранами. Гости смогут читать субтитры с дисплеев, находящихся прямо перед ними. Причем язык субтитров также можно будет выбрать самостоятельно. Реконструкция пройдет и в прилегающем административном здании, где находятся репетиционные помещения, офисы, а также балетный, оркестровый и хоровой залы.