Государственная награда для Эстер Ледецкой

Президент Чехии Милош Земан сообщил о своем намерении присудить государственную награду звезде Зимних олимпийских игр 2018 года Эстер Ледецкой, которая первая в истории олимпийских игр получила золото сразу в двух разных спортивных дисциплинах – сноуборд и горные лыжи.

В своем интервью для Blesk.cz. президент отметил, что кандидатуру Ледецкой выдвинула палата депутатов, однако и он сам хотел вручить ей награду.