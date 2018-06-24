Государственная награда для Эстер Ледецкой

Ирина Ручкина
24-06-2018
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Президент Чехии Милош Земан сообщил о своем намерении присудить государственную награду звезде Зимних олимпийских игр 2018 года Эстер Ледецкой, которая первая в истории олимпийских игр получила золото сразу в двух разных спортивных дисциплинах – сноуборд и горные лыжи.

В своем интервью для Blesk.cz. президент отметил, что кандидатуру Ледецкой выдвинула палата депутатов, однако и он сам хотел вручить ей награду.

 
 
 
 
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