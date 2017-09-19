Гостем «Остравской ночи ученых» станет писатель Роберт Фульджум

В пятнадцати местах Остравы 6 октября будут проходить «Остравская ночь ученых». Мероприятие состоится в рамках сотрудничества Остравского университета (OU) и Технического университета Остравы (Vysoká škola báňská-Technická univerzita), сотрудничающего с рядом промышленных предприятий.

Главной темой крупнейшей в регионе акции популяризации научных открытий и науки в целом является мобильность, сообщил информационному агентству ČTK пресс-секретарь OU Aдам Соустружник.

Гостем «Остравской ночи ученых» станет и американский писатель Роберт Фульджум, автор ряда переведенных на чешский язык книг, который регулярно возвращается в Чехию.