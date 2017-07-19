Гостей музыкального фестиваля Colours of Ostrava, который открывается в среду в Долних Витковицах, будут защищать и бетонные ограждения. Таким образом, организаторы реагируют на террористические атаки в Германии и Франции. «Более серьезные меры безопасности не являются новинкой этого года. После терактов в Европе в 2015 году мы уже прошлым летом ввели проверки ручными металлоискателями», - сообщил пресс-секретарь мероприятия Иржи Седлак. В этом году посетителей ожидают, помимо бетонных заграждений, и доскональные персональные досмотры. Данные меры могут стать причиной очередей перед входом на фестиваль, поэтому организаторы просят гостей прийти на мероприятие заранее. В этот раз на Colours of Ostrava выступят такие звезды мировой сцены как Imagine Dragons, Nora Jones, UNKLE и Jamiroquai.