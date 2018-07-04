Гость градецкого фестиваля Rock for People - The Prodigy

На аэродроме г. Градец Кралове начинается 24-й фестиваль Rock for People, одно из самых ожидаемых событий поклонников рока, причем не только из числа представителей «старой гвардии». В городе у слияния рек Лабы (Эльбы) и Орлице в течение трех дней выступят 100 групп, исполнителей и диджеев.

В смотре принимает участие один из пионеров бигбита, британский коллектив The Prodigy, признанный в 2012 году «лучшей танцевальной группой современности» по версии журнала Mixmag.

Фестиваль неофициально начался накануне, «Вечером для тех, кто не может дождаться», где выступили несколько интересных групп, включая пражский ансабль Mydy Rabycad (электро-свинг и другие жанры).